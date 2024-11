"În momentul de faţă, atât timp cât o să reprezint Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, care este acţionarul majoritar la Compania Naţională Poşta Română, nu se pune problema pentru aceste desfiinţări de oficii. De asemenea, vreau să spun că în solicitările repetate din ultimul an şi jumătate aproximativ, de când deţin acest portofoliu, în niciuna dintre şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor nu am aprobat desfiinţarea de astfel de oficii", a afirmat Ivan, întrebat în legătură cu faptul că directorul Poştei Române consideră necesară desfiinţarea unor oficii care sunt la limita supravieţuirii.



Ivan a menţionat că viziunea sa este clară şi nu se pune problema să existe situaţia de a da oameni afară sau de a desfiinţa oficiile Poştei Române.



"Am nevoie să văd foarte clar cum se poate dezvolta această companie, nu cum restrângem activitatea companiei, pentru că este instituţie strategică, este strategică şi în situaţii de mobilizare şi în situaţia în care, de exemplu, pot să existe probleme cu telecomunicaţiile moderne, atunci ai nevoie de o reţea extrem de importantă la nivel naţional pentru a răspândi anumite mesaje. Poşta Română reprezintă un corp de peste 20.000 de angajaţi care deservesc astăzi milioane de cetăţeni români. Poate sunt singurele persoane cu care interacţionează anumite persoane din zona rurală sau din zone foarte izolate. Aşa că nu se pune problema, atât timp cât eu şi echipa din care fac parte vom fi la guvernare, să fim în situaţia de a da oameni afară sau de a desfiinţa oficiile Poştei Române", a mai spus ministrul, la Palatul Victoria.

El i-a transmis directorului Poştei Române "să cântărească bine înainte de a ieşi cu astfel de de afirmaţii în spaţiul public".



"Şi-i sugerez domnului director ca înainte să ia aceste decizii, care nu sunt pe persoană fizică, care nu apar nici în contractul de mandat în baza căruia domnia sa a ajuns în conducerea Poştei Române, ca director executiv, care nu apar nici în scrisoarea de aşteptări a membrilor consiliului de administraţie, să cântărească bine înainte de a ieşi cu astfel de afirmaţii în spaţiul public, care nu pot să aducă decât deservicii imaginii Poştei Române şi să creeze rumoare în rândul angajaţilor şi milioanelor de beneficiari, care astăzi - vă dau exemplu doar în cazul pensionarilor, 2,6 milioane de pensionari primesc pensia direct de la poştaş", a adăugat Bogdan Ivan.



Întrebat câte oficii poştale mai sunt utile, Ivan a spus că nu trebuie să fie uitat rolul strategic pe care îl are Poşta Română.



"Dincolo de serviciile pe care le prestează pentru beneficiari privaţi şi pentru beneficiari publici, Poşta Română are rolul de serviciu universal, ceea ce înseamnă că pentru anumite servicii pe care le prestează, indiferent că unele sunt profitabile mai mult sau mai puţin, este obligat prin lege să presteze anumite servicii de importanţă strategică. Iar din acest punct de vedere, desfiinţarea fără o analiză foarte clară a unor oficii poştale nu intră în viziunea pe care o are astăzi acţionarul majoritar al Poştei Române", a arătat ministrul.



Acesta a adăugat că aşteaptă diversificarea activităţii Poştei Române, venituri mai mari şi "optimizarea anumitor cheltuieli doar în ecuaţia în care sunt explicit situaţii în care anumite oficii poştale nu funcţionează după nişte reguli foarte clare şi nu au beneficiari".

"Acolo sunt de acord: dacă ai o localitate cu 30 de oameni şi acolo ai un oficiu poştal şi el poate să fie deservit de alt oficiu, e o altă situaţie. Dar atâta timp cât eu cel puţin voi fi şi echipa din care fac parte în Guvernul României, acest lucru nu se va întâmpla. Nu vom desfiinţa nici oficii, nu dăm afară nici oameni", a dat asigurări ministrul.

