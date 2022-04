"Nu sunt multumit de modul in care am fost reprezentati la acel targ. Participarea s-a facut la solicitarea reprezentantilor din Turism. Din cei 5 expozanti care s-au aratati interesati, 4 nu au mai vrut sa participe. Practic, Romania a facut un efort doar pentru un expozant. (...)

Din informatiile mele, standul a fost pus la dispozitie de organizator. (...)

Eu nu sunt la televizor acum, nu pot sa vad imaginile. Din cate stiu, au fost prezentate si brosuri, si imagini.

Toate standurile si toate tarile participante au avut la dispozitie aceeasi metoda de prezentare care pe mine nu m-a multumit. Ca minister, am asigurat participarea prin achitarea taxei si a chiriei. Era de datoria expozantilor sa asigure participarea in conditi demne (...)", a afirmat ministrul, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Ministrul sustine ca situatia va fi analizata intr-o sedinta care va avea loc saptamana viitoare.

"Am dispus pentru saptamana viitoare ca impreuna cu reprezentantii industrie trusimului sa facem o analiza pe subiect. Va reamintesc faptul ca, printr-un ordinul de ministru am propus constituirea unui consiliu de brand al turismului national, ocazie cu care am cedat partea de proimovare celor din industria turismului (...) . Marti dimineata vom avea o analiza pe efectele, pozitive, spre eu, privind rezultatele (participarii la Targul de Turism de la New York - n.r.)", a mai spus ministrul Turismului.