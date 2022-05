Scandalul a izbucnit după ce ministrul Investiţiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a decis să redistribuie sarcinile secretarilor de stat.

"Am făcut o regândire a atribuțiilor la nivel de de secretar de stat și la momentul la care a fost această reașezare și a luat cunoștință, comportamentul lui a devenit unul nefiresc pentru funcția de demnitate publică", a afirmat MARCEL BOLOŞ, ministrul Investiţiilor Europene, într-o intervenție telefonică.

"Mi-a fost adus la cunoștință de șeful de cabinet acest comportament nefiresc cu jigniri la adresa mea și la adresa organizației județene din care provine și am socotit că acest tip de comportament este sub cel al unui demnitar public și că este necesară propunerea de revocare. Când lucrezi într-o instituție publică, nu sunt permise (astfel de derapaje - n.r.). Eu răspund de ministerul meu și de performanțele pe care trebuie să le am, mai ales că gestionăm un buget destul de mare pentru România", a mai spus ministrul.

Într-o postare pe Facebook, Cristian Roman se apără acuzând că este ţinta unor calomnii, pe motiv că ar fi devenit foarte puternic.

Decizia lui Marcel Boloş de a-l demite pe Cristian Roman a fost transmisă filialei PNL Sibiu, care a susţinut decizia ministrului.