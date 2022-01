Virgil Popescu, ministrul Energiei, a petrecut noaptea dintre ani acasă.

„Sunt acasa, in Turnu Severin si-mi incarc bateriile....”, a spus ministrul, la Realitatea PLUS. Întrebat ce mâncare preferă, Virgil Popescu a răspuns: Sa stiti ca face soacra mea o salata boeuf deosebita”. Referitor la muzica pe care o ascultă: Îmi place Michael Jackson, și Shakira...”, a răspuns acesta.



Întrebat ce face un ministru de finanțe la cumpana dintre ani, Adrian Cîciu a spus: „Un ministru de Finante se pregateste sa si imbratiseze familia. Petrec cu familia în noaptea de revelion. Mai ales ca in ultima luna nu prea m-au vazut. Mănânc preparate facute de mana mea, ouă umplute, ardei cu branza ... toate romanesti”.

Referitor la muzica, ministrul a spus: muzica veche, dar muzica veche si buna de calitate. Este o piesa a lui Bob Dylan .... versurile spun ca orice ai face in viata vei servi pe cineva, pe Dumnezeu sau pe diavol”.



SORIN CÎMPEANU, ministrul Educației: „Petrecere echilibrata cu familia si prietenii, doua zile de liniste cale lipseau chiar si ministrilor”. Întrebat ce bea, ce mănâncă: Ce mi-a prescris medicul... sampanie ca... e un medic sofisticat asa. Deci ministrul de finante a pregatit gogosi umplute, oua umplute cu maioneza, cozonaci, ardei umpluti ... e pe bogatie ca e la Finante, noi la Educatie, mai echilibrat asa”.