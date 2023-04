Miercuri seara, o lumină misterioasă a iluminat cerul deasupra Kievului, generând numeroase speculații. La început, oficialii din Kiev au suspectat că sursa luminoasă ar fi fost un satelit NASA căzut pe Pământ, dar agenția spațială americană a declarat ulterior pentru BBC că acesta se află încă pe orbită.

Mai târziu, oficialii ucraineni din domeniul aerospațial au declarat că lumina strălucitoare a provenit probabil de la un meteor care a intrat în atmosferă.

A NASA satellite just re-entered the atmosphere after a few years in space.



It decided to come crashing down over Kyiv out of all places in the world.



Many must have thought that something else was happening in that moment.

