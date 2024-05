Întrebat dacă PSD ar putea să propună o funcție la nivel european din partea Românei lui Mircea Geoană, ca acesta să nu intre în competiția pentru alegerile prezidențiale, Mihai Tudose a declarat că Mircea Geoană nu reprezintă pe nimeni, ci că doar apar sondaje „făcute prin Brazilia, care îl dau zeu”.

Tot vicepreședintele social-democraților e de părere că numărul 2 în NATO ar avea un scor electoral foarte mic, de 3-4% și nu îi acordă nicio șansă la alegerile din toamnă.

„Iertaţi-mă! A vorbi despre Mircea Geoană, a vorbi despre nimic. Iar mai apare câte un sondaj făcut prin Brazilia care îl dă zeu. Cine să-i dea, să negocieze ce? El ce să dea în schimb? Nu se bate pe nimica, haideţi, lăsaţi-mă! Fiindcă nu reprezintă pe nimeni, nu reprezintă nimic! Nu-l votează nimeni. Da, o să ia 3%, 4%, am înţeles! Am mai văzut zei de-ăştia. Aţi spus dumneavoastră că am început în 92 politica. Sunt sătul de Batmani!”, a spus Mihai Tudose.

