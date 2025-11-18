„După ce a bulversat deja o țară întreagă, premierul Bolojan a găsit de unde să mai taie 10% din salarii. Nu de la privilegiați, ci de la Armata României și de la MAI”, a scris Fifor pe rețelele sociale.

Acesta a subliniat că decizia vine într-un moment în care situația de la granițele României este tensionată, iar statele de pe flancul estic al NATO își consolidează apărarea.

„Știe oare premierul cât câștigă un SGP-ist? Sau ce înseamnă să muncești nopți întregi în teren, cu riscuri reale?”, a adăugat liderul PSD.

Fifor a precizat că propunerea aparține exclusiv premierului Bolojan, nu Partidului Social Democrat.

„PSD a insistat ferm că aceste reduceri nu pot fi aplicate acolo unde s-au făcut deja ajustări și că asemenea excese bugetare nu pot fi tratate ca reformă”, a afirmat acesta.

„Siguranța națională nu se apără cu tăieri, ci cu responsabilitate și sprijin real pentru cei din linia întâi”, a conchis Mihai Fifor.