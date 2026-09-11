Mihai Fifor, atac devastator la Bolojan: „Vin lunile în care românii vor alege ce plătesc și la ce renunță”

Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui guvern cu puteri depline și susține că efectele măsurilor economice se resimt tot mai puternic în rândul populației.
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a blocat din nou formarea unui guvern cu puteri depline, într-o perioadă în care România ar avea nevoie de stabilitate, de rectificare bugetară și de pregătirea bugetului pentru 2027.
„Pe kamikaze Bolojan l-a lovit mai nou ideologia”, afirmă social-democratul, care susține că țara este ținută pe loc de luni întregi. „Pentru ce, Ilie? Pentru cine?”, îl întreabă Fifor, punând situația politică în legătură cu presiunea economică resimțită de populație.
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Deputatul PSD vorbește despre o iarnă în care facturile la gaze și energie vor îngreuna și mai mult bugetele familiilor, deja afectate, în opinia sa, de prețurile ridicate. Mesajul transmis lui Ilie Bolojan capătă un ton apăsat: „Românii se pregătesc să stingă lumina și pare că tu ești singurul care refuză să priceapă asta”.
Fifor susține că sărăcia afectează milioane de familii și avertizează că urmează o perioadă în care tot mai mulți oameni vor fi obligați să își stabilească prioritățile de la o lună la alta. „Oamenii numără fiecare leu, prețurile îi strivesc, iar peste toate astea vine iarna. Vin facturile la gaz. Vin facturile la energie. Vin lunile în care tot mai mulți români vor trebui să aleagă ce plătesc și la ce renunță”, afirmă acesta.
Critici privind taxele și discursul politic
În același mesaj, social-democratul îl acuză pe Bolojan că a majorat taxele, a redus cheltuielile și a transferat costurile măsurilor economice asupra populației și mediului privat. El critică și discursul despre „liberali în economie”, „conservatori social” și „valori creștine”, întrebând ce efect concret ar putea avea o asemenea poziționare asupra vieții românilor.
„Ce să facă românii cu ideologia ta? Ține de foame, Ilie?”, întreabă Fifor. Deputatul afirmă că valorile creștine înseamnă solidaritate, cumpătare, grijă față de persoanele vulnerabile și respect pentru oameni, apoi pune sub semnul întrebării componenta liberală a politicilor economice promovate de Bolojan.
„Ce anume a fost liberal în politica ta economică? Taxele mai mari? Presiunea pusă pe mediul privat? Antreprenorii transformați în pușculița statului?”, continuă reprezentantul PSD.
Fifor cere plecarea lui Bolojan
Revenind la situația politică, Mihai Fifor insistă că România are nevoie de un Executiv cu puteri depline, capabil să realizeze rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul viitor. „Avem nevoie de stabilitate. Iar tu, Bolojan, insiști să ții totul pe loc”, afirmă deputatul.
Acesta se întreabă dacă blocajul pe care îl reclamă este provocat de „încăpățânare”, de „delir politic” sau de existența unei agende necunoscute românilor. În final, Fifor îi cere lui Ilie Bolojan să plece din funcție, apreciind că demisia sa nu mai reprezintă doar o miză politică.
„Cel mai toxic premier din istoria recentă a României trebuie să plece. Și asta nu mai este un moft politic. Este o chestiune de siguranță națională. De supraviețuire”, își încheie Mihai Fifor mesajul.