Mihai Fifor, atac devastator la Bolojan: „Vin lunile în care românii vor alege ce plătesc și la ce renunță”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 10:25

Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui guvern cu puteri depline și susține că efectele măsurilor economice se resimt tot mai puternic în rândul populației.

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