Concluziile preliminare ale controlului arată că 10 dintre cei 15 membri ai comisiei care au negociat creşterile de salarii făceau parte din sindicat.

Ministrul Cătălin Drulă acuză creşteri uriaşe ale veniturilor angajaţilor Metrorex în plină pandemie. Salariile celor aproximativ 5.500 de angajați din companie au crescut de la 1 noiembrie cu 18%, deși numărul de călători și încasările au scăzut. Sindicaliştii îl contrazic însă pe ministru.

La rândul său, şeful de la Transporturi a sublinat că salariile vor creşte şi în perioada următoare, deşi regia care are în administrare infrastructura de transport din Capitală se află într-o situaţie extrem de grea. Salariul mediu al angajaţilor Metrorex a fost anul trecut de aproximativ 9.900 de lei, iar câştigul mediu brut pentru 2021 este estimat la 12.000 de lei. Nemulţumiţi de criticile ministrului, sindicaliști au ieșit în stradă.

Peste 80% dintre angajații Metrorex au un salariu lunar net de peste 5.000 de lei, iar un sfert dintre angajați iau în mână peste 1.500 de euro lună de lună. Cele mai mici salarii sunt de 3-4.000 de lei.

Directorii de departamente câștigă lunar 13.000 lei, fie că este vorba de șefii departamentelor tehnic, juridic ori resurse umane. În această sumă intră un spor de tunel, de 3.092 de lei, și un spor de vechime de 3.865 de lei. În topul angajaților Metrorex cu salarii mari se află și șefii de birou și șefii de serviciu care încasează în mână aproximativ 10.000 de lei lunar, potrivit ziare.com. Iar un șef de tură poate câștiga între 8.000 și 9.500 de lei, lunar.

Șeful depoului încasează lunar 10.405 lei. El primește trei sporuri: de vechime, de tunel și de muncă în condiții nocive, pentru că lucrează în subteran.

Inginerii câștigă 7.421 de lei, cu un spor de vechime de 2.219 lei și un spor de tunel de 1.775 de lei. Un tehnician are un salariu lunar net de 5.561 de lei, incluzând sporul de vechime, de 1.665 de lei, și cel de tunel, de 1.332 de lei. Un tinichigiu ia în mână peste 5.000 de lei, cu cinci sporuri incluse, iar un traducător aproape 6.600 de lei, cu spor de tunel inclus. Casiera de la metrou are un salariu intre 3.700 de lei si 5.500 de lei, în funcție de vechime.

În România, salariul mediu net a fost de 3.372 de lei la nivelul anului 2020, arată datele Institutului Național de Statistică.

Cifrele mai arată că, în ultimii ani, cheltuielile cu personalul regiei care administrează rețeaua de metrou din Capitală au crescut accelerat. Dacă în 2016 cheltuielile cu personalul la Metrorex erau de aproximativ 333 de milioane lei, în 2020 acestea s-au dublat. Nici pentru 2021 estimările nu sunt mai bune. Potrivit, Ministerului Transporturilor, cheltuielile ar urma să crească până la 876 de milioane de lei.

Controverse în legătură cu lefurile celor aproape 5.500 de salariați ai regiei care administrează metroul bucureștean au fost și în trecut. Ministrul Transporturilor din 2018, Lucian Șova, declara că salariile angajaților au crescut în 2015 cu 9%, în 2016, cu 12%, în 2017, cu 21%, iar in 2018 se cerea o creștere de 42%. În cele din urmă, sindicaliștii s-au mulțumit cu salarii majorate cu 20%.

Cu datorii de aproape 200 milioane de lei la bugetul de stat și la furnizori, Metrorex cere, an de an, tot mai multe subvenții de stat. Pentru acest an compania – cu pierderi – cere o subvenție de la guvern de un miliard de lei, adică 17% din bugetul Ministerului Transporturilor. În 2016 subvenția a fost de 297 milioane de lei, iar anul trecut a ajuns la 683 de milioane de lei.

Salarii Metrorex

Director de departament - 12.945 lei

Șef de serviciu - 11.162 lei

Șef de birou - 10.749 lei

Șef de tură - 8.000 - 9.500 lei

Șef de depou - 10.405 lei

Inginer - până la 7.421 lei

Subinginer - până la 6.400 de lei

Tehnician - 5.561 lei

Tinichigiu - peste 5.000 lei

Traducător - 6.599 lei

Casieră - 3.700 - 5.500 lei