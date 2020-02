Meteo, 28 februarie - Cod galben de viscol și vânt intens

HARTA COD GALBEN De astazi de dimineata, pana maine dimineata, ora 9 dimineata, este in vigoare un nou cod galben de vant intens si viscol, ce vizeaza zonele montane inalte. Va ninge moderat, local, in Carpaţii Occidentali, Meridionali şi de Curbura, astfel ca se va depune strat consistent de zapada.

Zapada care, in zonele inalte, va fi viscolita de vantul intens -conform avertizarii cod galben, astazi rafalele vor fi de 70...80 km/h, iar de la noapte pana maine dimineata, vor atinge chiar 90...100 km/h. Ninsori trecatoare vor fi şi în vestul şi în centrul tarii, dar în general slabe cantitativ.***

HARTA ROMANIA GENERAL AZI Ziua de azi va fi mohorata, iar precipitatiile se vor extinde dinspre regiunile vestice in majoritatea regiunilor. În zonele submontane şi în Maramureş, predomina ninsorile, în Banat, Crişana şi Transilvania precipitaţiile sunt sub forma de ploaie, lapoviţa, trecator ninsoare, iar în Oltenia şi izolat în rest, ploua.

La munte, va spuneam, ninge si se depune strat consistent de zapada si avem cod galben de viscol. Intensificari de vant vor fi azi si in sud-vestul, sudul şi estul tarii, dar pe arii restranse. In nord, nord-vest si centru, nu sufla mai mult de moderat. Presiunea atmosferică este in crestere dinspre vest, dar nu cu mult, astfel ca regimul baric ramâne dominant ciclonic.

Temperaturile maxime, astazi la amiaza, la nivelul intregii tari, vor fi cuprinse între 2 şi 12 grade.*** BUCURESTI AZI In Bucuresti, 0...2 grade Celsius acum si nu mai mult de 11 la amiaza. Ca in toata tara, ziua va fi cam innorata, mai accentuat in a doua parte a ei, cand va si ploua, slab. Vântul sufla slab şi moderat. ***

MUNTE La munte, vreme în general mphorata, ninge, local, în general moderat cantitativ, în Carpaţii Occidentali, Meridionali şi de Curburã şi se depune strat consistent de zapada, iar la altitudini mari vântul se va intensifica treptat şi va fi viscol -rafale în general de 70...80 km/h, iar la noapte, 90...100 km/h. Maximele, nu mult diferite de cele de ieri....