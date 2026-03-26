România pe harta conservatorilor internaționali

Delegația română, condusă de Simion, a atras atenția participanților și a oficialilor prezenți. Liderul AUR a vorbit despre provocările cu care se confruntă democrațiile, menționând problemele legate de votul prin corespondență și lipsa unor verificări stricte la urne.

„Sunt probleme peste tot în lume cu democrațiile, inclusiv aici în sistemul de vot. Nu trebuie să prezinți buletinul, în momentul în care trebuie să votezi, au probleme cu votul prin corespondență”, a declarat Simion, subliniind importanța unei implicări active pentru apărarea libertăților.

CPAC România – un pas înainte pentru suveraniști

În cadrul vizitei, George Simion a anunțat că România va organiza propria ediție a CPAC, pentru a aduce mișcarea conservatoare și libertățile civice mai aproape de publicul român.

Evenimentul va include interviuri și discuții cu lideri internaționali, printre care și președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

„Noi AUR suntem al treilea an reprezentați la acest eveniment, vom organiza în ceva vreme și CPAC România, suntem parte a unei mișcări internaționale pentru păstrarea democrației și libertății. Vom avea un program intens de interviuri. O să vină mâine și prietenul nostru, președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Așa că rămâneți alături de noi”, a mai spus Simion.

Mesaj pentru români și lupta împotriva cenzurii

Liderul suveraniștilor a adresat și un mesaj public, subliniind dificultățile cu care se confruntă posturile de televiziune independente din România. „Transmiteți gânduri bune în țară, postului de televiziune care caută să fie închis de către sistem. Am auzit că pentru a doua oară la rând veți opri emisia pentru 3 ore. E clar că ați deranjat, e clar că noi deranjăm, trebuie să ținem aproape și să luptăm împotriva cenzurii și pentru democrație”, a transmis Simion reporterului Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.

Vizita la CPAC SUA este un semnal clar: suveraniștii români își propun să-și construiască o platformă internațională și să se conecteze cu lideri conservatori din întreaga lume, în timp ce promovează valorile suveranității și libertății în România.

