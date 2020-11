Mesajul lui Firea în prima zi de campanie electorală: "În Senat, voi fi vocea oamenilor! Așa cum, în primărie, am fost sprijinul oamenilor!"

"In Senat, voi fi vocea oamenilor! Asa cum, in primarie, am fost sprijinul oamenilor! Cu sustinerea dumneavoastra, voi continua in Parlament toate proiectele benefice pentru cetateni in domeniile: sanatate, educatie, mediu, transport, infrastructura" - este mesajul publicat, astazi, pe pagina sa de Facebook, de primi-vicepresedintele PSD, Gabirla Firea, in chiar prima zi de campanie electorala inaintea scrutinului din 6 decembrie.

