„Dragii mei, tăcerea, așa cum știți, este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri. Dar tăcerea este uneori necesară. Așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că, mai presus de orice, am vrut să vă ascult. Dar în loc să vă aud pe voi, am auzit din nou doar zgomotul celor care rănesc spre noi. Se aud doar strigătele nesăbuite ale acelorași indivizi auto-intitulate elite care ne amenință, că ne dau ordine, că ne condiționează viața, gândindu-se în continuare doar la bunăstarea vieții lor. Ei vor o viață bună pentru ei, pentru ai lor, dar nu vor o viață bună și pentru restul. Nu ne vor egali. Nu au nevoie de egali. De fapt, totul este inegal în aceste momente. Dacă ar rezista echilibru, atunci ciocoii nu și-ar mai permite să ne dea ordine de pe tronul lor fals și profund nemeritat. Trăim într-o falsă meritocrație în care cei nedemni primesc totul de-a gata, deși nu li se cuvine. Pentru ca provin dintr un sistem bolnav de putere si de control în care au fost crescuți, pregătiți doar sa rănească și să umilească un popor măreț care merita mai mult decât pot ei sa ofere prin viclenia lor”, a spus Călin Georgescu.