Insoţiţi de jandarmii de la trupele speciale, oamenii legii au făcut percheziţii la 9 adrese din Timişoara - sedii de firmă şi locuinţe ale suspecţilor - într-un dosar de evaziune fiscală.

Anchetatorii au descoperit nereguli legate de plata TVA şi a impozitului pe profit la mai multe firme care aveau platforme digitale care ofereau servicii de transport alternativ de persoane de tip ridesharing. Veniturile obţinute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate.

Mai mult, o firmă vizată de ancheta procurorilor anticrupţie nu şi-a declarat veniturile în ultimii doi ani.

În atenţia procurorilor se află atât patronii din acte ai societăţilor din Timiş, cât şi 4 persoane care ar fi coordonat întreaga operaţiune din umbră.

Şase persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticorupţie Timişoara.