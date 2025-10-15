Mega anchetă într-un dosar de evaziune fiscală. Firme de ridesharing din Timișoara, călcate de polițiști și jandarmi

Mega anchetă într-un dosar de evaziune fiscală. Firme de ridesharing din Timișoara, călcate de polțiști și jandarmi/Profimedia
Mega anchetă într-un dosar de evaziune fiscală. Firme de ridesharing din Timișoara, călcate de polțiști și jandarmi/Profimedia

Percheziții de amploare, miercuri, în Timişoara, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei. Vizate sunt firme de ridesharing. La percheziții au participat, pe lângă polițiști, și jandarmii de la trupele speciale. Mai multe persoane urmau să fie duse la audieri. 

Insoţiţi de jandarmii de la trupele speciale, oamenii legii au făcut percheziţii la 9 adrese din Timişoara - sedii de firmă şi locuinţe ale suspecţilor -  într-un dosar de evaziune fiscală.

Anchetatorii au descoperit nereguli legate de plata TVA şi a impozitului pe profit la mai multe firme care aveau platforme digitale care ofereau servicii de transport alternativ de persoane de tip ridesharing. Veniturile obţinute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate.

Mai mult, o firmă vizată de ancheta procurorilor anticrupţie nu şi-a declarat veniturile în ultimii doi ani.

În atenţia procurorilor se află atât patronii din acte ai societăţilor din Timiş, cât şi 4 persoane care ar fi coordonat întreaga operaţiune din umbră.

Şase persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticorupţie Timişoara.