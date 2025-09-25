Numele lui Sorin Ianceu - supraviețuitor al accidentului aviatic din Apuseni, în care și-a pierdut viața pilotul Adrian Iovan - este vizat de o anchetă uriașă. Totul, după ce o femeie în vârstă de 56 de ani l-a acuzat de malpraxis. Mai exact, femeia susține că a fost internată cu un fals diagnostic pentru decontarea intervenției și că, ulterior, rana s-ar fi infectat. Aceasta a ajuns din nou la spital cu dureri groaznice.

Aceasta spune, de aseemenea, că medicul nu deține competențe în chirurgie plastică, reparatorie sau estetică, iar operația i-ar fi fost propusă în urma unei întâlniri într-un salon de înfrumusețare, unde soția sa, medicul stomatolog Anca Ianceu, administrează injecții cu acid hialuronic.

În urma scandalului iscat, medicul a fost revocat din funcția de șef al de secției de Chirurgie Generală de la Spitalul Municipal Beiuș și urmează să fie cercetat atât penal, cât și de Comisiile de Etică și Disciplină ale spitalului, respectiv de Colegiul Medicilor Bihor.