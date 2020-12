Medicii de la Universitar, surpriză pentru copiii săraci

A fost un an greu, însă Crăciunul trebuie să însemne liniște. Dragoste, familie, acasă. Un cămin în condiții decente. Din păcate, nu toată lumea se poate bucura de luxul unui trai normal.

Reporter: În satul Șipote, comuna lBăgești, județul Bacău, trei fetițe, Narcisa, Miruna și Lorena, împreună cu mama lor Lidia își duc traiul într-o căsuță dărăpănată, în care nu există curent electric, dar pentru care plătesc lunar 400 de lei chirie.

Una dintre fete: Îmi doresc să am lumină, îmi doresc să am camera mea. Nu pot sa mi fac temele pentru că nu am lumină.

Dorințe mărunte pentru mulți dintre noi, un lux pentru cele trei fetițe. Mama acestora ne povestește cu lacrimi ce și-ar dori de Crăciun.

Lidia Manolache, mamă de 31 de ani: N-avem apă, n-avem curent, n-avem casa noastră, n-avem ce ne trebuie, asta e. Să aibă ce n-am avut eu, să le cresc corespunzător și să aiba tot ce-i necesar pentru copii.

După ce primesc cadourile pe care Moșu le-a lăsat la noi ne spun atât.

Una dintre fete: Vă mulțumim pentru tot ce ne-ați adus!

În țara noastră, aproape 1,3 milioane de copii se culcă flămânzi seară de seară, asta în condițiile în care în România sunt în jur de 3,7 milioane de copii. Zona cea mai afectată de sărăcie rămâne Moldova, însă sunt și alte județe și orașe în care oamenii trăiesc de pe o zi pe alta. Pandemia ar putea conduce la o agravare a sărăciei. Un studiu realizat de Salvați Copiii şi Unicef arată că la nivel mondial numărul copiilor afectați de sărăcie ar putea ajunge la 672 de milioane, cu 15 la sută mai mult față de anul trecut.