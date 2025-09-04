Miercuri, 3 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, alături de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat trei percheziții: una la o instituție medicală publică din Făget, una la un cabinet medical și alta la locuința unei femei în vârstă de 55 de ani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2024-august 2025, medicul ar fi solicitat sau primit bani și diverse foloase necuvenite de la 32 de pacienți care s-au prezentat la cabinetul său din cadrul unității medicale publice.

În urma probelor administrate, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub acuzația de luare de mită. Investigațiile continuă pentru stabilirea exactă a numărului de fapte comise și a eventualelor persoane implicate.