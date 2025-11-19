Ce au anunțat anchetatorii în acest caz?

Potrivit DIICOT, faptele ar fi avut loc începând cu luna septembrie 2023. Suspectul ar fi profitat de problemele de sănătate și dificultățile personale ale victimei pentru a o determina să presteze activități de curățenie. Femeia ar fi lucrat nu doar în locuința medicului, ci și în casele membrilor familiei acestuia, precum și în diverse spații în care urmau să fie organizate evenimente.

Procurorii susțin că victima ar fi fost recrutatã și găzduitã tocmai pentru a fi exploatată prin muncă, activități care ar fi fost prestate fără o remunerație corespunzătoare și în condiții ce ar fi depășit limitele legale.

Surse judiciare au confirmat, pentru News.ro, că persoana vizată în acest dosar este un medic cu activitate în Craiova.

În prezent, audierile sunt în derulare la sediul DIICOT Craiova, unde anchetatorii încearcă să stabilească întregul mecanism al presupusei exploatări și eventualele complicități. Ancheta continuă pentru documentarea completă a faptelor.