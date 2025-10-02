"Astăzi, 2 octombrie 2025, polițiștii Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, efectuează 46 de percheziții domiciliare în municipiile Giurgiu și București și localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului", au transmis, joi dimineață, reprezentanții IGPR.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în județul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obținerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituției de către mai multe femei (concubine, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane).

Acestora le-ar fi asigurat transportul (pe cale terestră sau aeriană) din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, unde le-ar fi închiriat apartamente, ar fi distribuit online, pe pagini de profil, anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le-ar fi facilitat deplasările către clienți.

Sumele de bani astfel obținute - aproximativ 3,5 milioane de euro - ar fi fost încasate preponderent de către membrii grupului infracțional organizat care, pentru a le disimula originea ilicită, le-ar fi investit în achiziția de automobile de lux, imobile (de obicei pe numele unor membri de familie) și finanțarea unor societăți comerciale.

În urma analizării probelor s-a stabilit că cei în cauză ar fi finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor. Totodată, membrii celor trei structuri ale grupului infracțional organizat ar fi identificat și atras noi membri și ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituția, relaționând constant cu acestea.

În vederea realizării scopului propus, una dintre cele trei structuri din componența grupul infracțional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui cercetat care are calitatea de polițist.

Potrivit actelor de urmărire penală, acesta fie ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice, fie ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite. În cauză au fost puse în executare peste 30 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul DIICOT.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combaterea criminalității organizate București și Ploiești, serviciilor de combaterea criminalității organizate Giurgiu și Ilfov și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.