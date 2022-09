Într-un discurs susținut imediat după președintele Putin, Șoigu a vorbit pentru prima dată în ultima jumătate de an și despre pierderile suferite de forțele armate rusești în Ucraina, afirmând că acestea ar fi pierdut 5.937 de oameni în cursul războiului, relatează HotNews.ro.

„Niște matematică de dimineață cu ministrul rus al Apărării Serghei Șoigu: Ucraina a pierdut 'în jur de 100.000 de oameni', Rusia a pierdut '5.937 de oameni', deci Rusia trebuie să mobilizeze 300.000 de oameni”, a afirmat jurnalistul britanic Francis Scarr, într-o postare pe pagina sa de Twitter, citând o postare făcută de Ilia Șepelin, un fost jurnalist al postului de televiziune rusesc TV Rain.

Some morning maths with Russian Defence Minister Sergei Shoigu:



Ukraine has lost "around 100,000 men"



Russia has lost "5,937 men"



So Russia needs to mobilise 300,000 men https://t.co/cGqebwwjYx