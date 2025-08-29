"Am aflat și noi prima dată din presă. Am văzut la televizor că sunt niște măsuri. Vor să eficientizeze toată treaba asta din învățământ și din discuțiile de aici așa am înțeles și noi că s-ar vrea închiderea grădiniței de aici de la Ploștina...și școala de la Malul Roșu", a declarat primarul localității Lopătari, Claudiu Constantin.

Dacă școala se va închide, copiii vor fi nevoiți să meargă pe jos, pe un drum neasfaltat, plin de urși. Singurii șoferi ai microbuzelor școlare s-au pensionat. Situația este și mai dramatică în cazul copiilor de grădiniță.

"Este un traseu destul de mult până în Lopătari", spune un localnic.

"Nu avem transport în primul rând", a afirmat un altul.

"Urși sunt destui, care se întâlnesc cu ei copiii când vin de la școală, când se duc la școală", a precizat o localnică.

Școala din Malu Roșu, care ar urma să se închidă, abia a fost modernizată cu fonduri din PNRR și are suficienți profesori. Nici aceștia din urmă nu știu ce se va întâmpla.