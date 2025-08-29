Măsurile lui Bolojan lovesc dur! Zeci de copii din Lopătari vor merge 10 km pe jos la școală, pe un drum plin de urși

Măsurile lui Bolojan lovesc dur! Zeci de copii din Lopătari vor merge 10 km pe jos la școală, pe un drum plin de urși
Situație halucinantă într-o localitate din România! Zeci de copii vor fi nevoiți să facă naveta 10 kilometri, pe un drum frecventat de urși, ca să meargă la școală. Situația are loc din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan. O școală și trei grădinițe aflate în satele îndepărtate din localitatea Lopătari, județul Buzău urmează să fie comasate cu unitatea de învățământ din centrul comunei. Părinții copiilor sunt pur și simplu disperați. 

"Am aflat și noi prima dată din presă. Am văzut la televizor că sunt niște măsuri. Vor să eficientizeze toată treaba asta din învățământ și din discuțiile de aici așa am înțeles și noi că s-ar vrea închiderea grădiniței de aici de la Ploștina...și școala de la Malul Roșu", a declarat primarul localității Lopătari, Claudiu Constantin.

Dacă școala se va închide, copiii vor fi nevoiți să meargă pe jos, pe un drum neasfaltat, plin de urși. Singurii șoferi ai microbuzelor școlare s-au pensionat. Situația este și mai dramatică în cazul copiilor de grădiniță.

"Este un traseu destul de mult până în Lopătari", spune un localnic.
 "Nu avem transport în primul rând", a afirmat un altul.
"Urși sunt destui, care se întâlnesc cu ei copiii când vin de la școală, când se duc la școală", a precizat o localnică.

Școala din Malu Roșu, care ar urma să se închidă, abia a fost modernizată cu fonduri din PNRR și are suficienți profesori. Nici aceștia din urmă nu știu ce se va întâmpla. 