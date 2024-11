În Teleorman, spre exemplu, un metru cub de lemne costă 700 de lei. Acolo am găsit-o și pe doamna Petra. Are 72 de ani, o pensie de 1.400 de lei și nu știe dacă lemnele îi ajung toată iarna.

Cât costă lemnele pentru foc anul acesta

„ - Pe lemne am dat 800 de lei. O tonă de lemne, atât mi-am permis. Atât mi-am luat. Pensia e mică, soțul a decedat.

- Vă ajung toată iarna? Nu știu. Nu cred că îmi ajung pentru că fac și dimineața și seara, fac focul. Am lucrat la moară. La grădină. Dacă nu mai e soțul, mă descurc greu, banii se duc pe medicamente, pe butelie. Pe două luni am dat două milioane jumătate, pe alea de tensiune.”