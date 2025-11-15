Avocatul familiei face mărturii cutremurătoare și spune că reprezentanții clinicii au încercat să șteargă imaginile de pe camerele de supraveghere.

„Asistentele fugeau pe holuri cu zâmbetul pe buze; când ajungeau în dreptul mămicii disperate, care tot întreba în ce stare este fetița, dintr-o dată zâmbeau. Dar ce făceau ele? Ieșeau din clădirea neautorizată și fugeau în clădirea cealaltă ca să vină cu seringi.

Nu aveau nimic acolo (n.r. adrenalină și seringi).



Mămica aflată în recepție aude toată convorbirea telefonică purtată între recepționera de acolo și cel cu camerele, iar omul spune: „Nu pot să șterg, nu pot să șterg.”, a declarat avocatul la Realitatea PLUS.

Mai mult, autopsia arată că fetița avea afecțiuni foarte grave și nu trebuia anesteziată.



„Am făcut analizele noi miercuri seara, în jurul orei 9-10. Seara au venit răspunsurile și am văzut că sunt valori foarte mari — de șase ori mai mari decât limita legală: 9,17 mușcă, 9,40. Soția mea era speriată foarte tare. Ne mai consultasem cu alți doctori, care ne spuseseră să nu facem această intervenție. De la clinică au zis că e ok, au insistat.

Ei acolo au insistat mult mai mult decât ce vedeți în mesaje. Soția a zis să reprogrameze, să amânăm, să-i mai facem niște seturi de analize mai complexe. Ei au zis că nu, că pentru această intervenție nu este nevoie de mai mult, că este ok.

SMURD-ul a venit după o oră și jumătate – o oră și patruzeci de minute. Foarte important: ei nu aveau trusă de prim ajutor.

Au chemat-o în disperare după bani; acolo se zice că e mașină de bani.”, a declarat tatăl fetiței decedate la Realitatea PLUS.

Și un asistent medical a venit cu mărturii șocante din clinica dentară unde s-a petrecut tragicul eveniment.

„Nu era consiliată mămica, era lăsată pe un scaun, pe niște banchete. Erau niște oameni care se fâstâceau și încercau să găsească o soluție și să dreagă o cauză destul de pierdută. Doamna de la recepție, când am cerut explicații, probabil că a avut o mustrare de conștiință care o apăsa; a căzut într-o criză de plâns, s-a ghemuit la pământ și a zis: 'Eu nu...'”, a declarat asistentul.

Clinica în care fetița a murit, care funcționa fără autorizație este deținută de un medic dentist care mai are alte patru unități în București, și care a deschis de curând un centru specializat pe sedare profundă, cu o investiție de peste un milion de euro.