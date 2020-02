Martor în dosarul Belina: Liviu Dragnea era solicitantul curselor spre insulă

Bărbatul a declarat, la Tribunalul București, că firma pe care o administrează se ocupă cu transportul aerian.



“Arăt faptul că am fost o dată sau de două ori în zona brațului Pavel și a insulei Belina cu elicopterul, pentru a lasă sau lua pasageri. Arăt faptul că erau solicitate de domnul Liviu Dragnea, efectuând transporturi aeriene de mai multe ori. El era solicitantul curselor,” a declarat Apăvăloaie.

Constantin Apăvăloaie a spus că acele curse au fost făcute în 2017. Întrebat de ce au fost făcute cursele, bărbatul a spus că a existat un contract cu Partidul Social Democrat: “în baza unui contract de prestări servciii încheiat între Cobrex Trans și PSD”, a afirmat el.



Bărbatul a vorbit și despre locul în care se ateriza.



“Prima oară când m-am dus acolo, în 2015, era un câmp, o mlaștină. Am aterizat pe insula singur, fără a transporta vreo persoană. Erau multe bălării. În uma unui transport al domnului Dragnea, atunci când am aterizat pe insila am vorbit cu unul dintre administratorii de acolo solicitându-i să fie degajat terenul, întrucât în caz contrar nu mai aterizez acolo. Ulterior acesteia, m-am deplasat cu dl Dragnra pe insula și era acolo o platforma în construcție. Am observat că terenul era compactat și avea beton pe câțiva metri pătrați. Pe aia am aterizat în siguranță”, a mai spus Apavaloaie în sala de judecată.

