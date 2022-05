Potrivit lui Budăi, este vorba doar despre o "armonizare și o flexibilizare a acestui procent care nu are nicio legătură cu realitatea, din cauza faptului că în acel PNRR, într-un mod neprofesionist, a fost introdusă expresia <<pensii speciale>>, expresie care din punct de vedere juridic nu există în România. În comunicare publică, se poate folosi, dar nu la nivel profesional și de document oficial. Din cauza acestui fapt, Comia Europana înțelege că inclusiv pensiile militare intra în acest procent, pensii militare care sunt pensii de stat și care sunt plătite din bugetul de 2% alocat NATO și acre nu au nicio legătură să fie introduse în acest procent. Sunt cu reglementările NATO și așa mai departe.

Am vrut să fac această precizare pentru că nu ne dorim să punem în pericol impementarea PNRR sau să renegociem per ansamblu introducând sau scoțând reforme", a afirmat Budăi, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Ministrul a arătat, de asemenea, că nici Comisis Europeană nu a înțeles de ce există trecută în PNRR această asumare până în 2070. "Practic generații viitoare de seniori vor fi condamnate la sărăcie. Am spus că mă voi înconjura de oameni care înțeleg sistemul de pensii și ce înseamnă solidaritatea socială", a arătat Budăi.

Referitor la creșterea pensiilor, ministrul Muncii a afirmat: "În momentul de față, noi cu toate pensiile din România suntem undeva la 9,3 -9,4% din PIB.

Un subjalon din jalonul principal care este Reforma pensiilor în România este legat de rezolvarea inechităților din sistemul public de pensii. Asta nu se poate face decât prin 2 pași: 1.) printr-un act normativ. Avem deja unul aprobat în 2019, putem să îl îmbunătățim. Suntem în asistență tehnică acum cu Banca Mondială, putem să îl amendăm. 2.) Impactul bugetar - trebuie să fie unul pozitiv. În încorsetarea acestui proces, până în anul 2070 - nu știu ce studii au stat la bază de s-a ales acest an - nu o să putem rezolva niciodată inechitățile din acest sistem. Sunt lucruri mai mul de îmbunătățire decât de renegociere".