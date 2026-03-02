Marius Budăi, atac dur la adresa PNL, pe fondul tensiunilor din Coaliție: „Câtă ipocrizie! Fiți onești și respectați electoratul PSD!”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a reacționat la criticile PNL, după ce liberalii au cerut PSD „să nu pună la încercare stabilitatea guvernării” și să accepte rapid un „buget onest”. Social-democratul acuză PNL de „ipocrizie și demagogie”, susținând că liberalii ar provoca impasul, prin refuzul de a include în buget măsurile de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

„Cine vă oprește să includeți în buget măsurile de solidaritate cerute de PSD? Nu credeți că ar fi onest să-i ajutăm pe seniorii cu venituri mici, după inflația explozivă provocată de austeritatea voastră?”, a transmis Budăi.

El acuză PNL că a încălcat acordul de guvernare atunci când a introdus CASS pentru mame și veterani „fără acordul PSD”, întrebând retoric: „Atunci nu vă mai interesa stabilitatea Coaliției?”.

Budăi respinge și argumentul liberalilor privind lipsa surselor de finanțare pentru măsurile PSD: „O altă tentativă ne-onestă de manipulare! Este o decizie politică cum se împart banii bugetului”. În final, fostul ministru cere liberalilor „să lase demagogia” și să includă în buget politicile cerute de PSD: „Voturile PSD sunt bune doar când vreți să vă treacă legile? Fiți onești și respectați electoratul PSD!”, a scris Budăi.

