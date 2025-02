"Tot mai multă lume mă sfătuiește să mă extrag din acest circ, cu totul. Chiar azi, la TVR, la o întâlnire pe proiect cu managementul nostru, am primit, mai direct și mai voalat, același sfat. Pe scurt, e pacat să-mi irosesc timpul pe lucruri și oameni care nu merită. Sunt nevoită să le dau tuturor dreptate, și vouă, și colegilor mei (...). Pentru că pun suflet în tot ceea ce fac, probabil am pus prea mult suflet si in această direcție", a scris Marina Almășan.

Îndrăgita realizatoare a precizat că-și va rări ieșirile publice și postările referitoare la fostul partener și că-și va lăsa avocatul să decidă cum trebuie să acționeze.

"Mi se pare tentantă provocarea de a aduna totul intr-o carte. Deocamdată însă nu voi continua să dezvălui taine, în postări, decât dacă în spațiul public, promovate de unii și de alții, vor apărea jigniri, minciuni, atacuri. Cu precizarea că eu nu voi ataca pe nimeni. Doar îmi voi povesti viața", a mai scris Marina Almășan.