Marele compozitor Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu. Începând de vineri, trupul neînsuflețit va fi depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București, a transmis Uniunea Compozitorilor din România.Moculescu s-a stins din viaţă pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. A fost unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti, cu o carieră de peste şase decenii.

De-a lungul vieţii, a compus aproximativ 500 de melodii, multe dintre ele devenind şlagăre, precum “Salcia”, “Inima ta” şi “Anul 2000”. A fost recompensat cu peste 200 de premii, iar în 2008 a primit Marele Premiu al UCMR pentru întreaga activitate.

Pe lângă activitatea componistică, Horia Moculescu a fost pianist, interpret vocal şi realizator TV. Între 2009 şi 2013, a prezentat emisiunea „Atenţie, se cântă!” la Televiziunea Română, promovând muzica românească în interpretări live. A publicat două volume autobiografice: „Doar atât mi-am amintit” (2011) şi „Aş mai avea ceva de spus”, apărută cu câteva zile înainte de decesul său.

A colaborat cu numeroşi artişti consacraţi, precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Aurelian Andreescu şi Corina Chiriac, contribuind la lansarea şi consolidarea carierelor acestora şi a avut o influenţă majoră asupra evoluţiei muzicii uşoare româneşti încă din anii \"50.

Moştenirea sa artistică rămâne vie în memoria publicului şi în patrimoniul muzicii româneşti.