Normele de aplicare vor rămâne în transparenta pana pe data de 25 februarie. Ulterior acestea vor fi adoptate si după publicarea lor în Monitorul Oficial, Casa de Pensii poate semna contractul pentru sistemul informatic. După acest pas, toți agajații de la casele teritoriale de pensii vor fi instruiți, iar după finalizarea etapei de evaluare și digitalizare va începe și acest proces de recalculare.

Până în acest moment au fost digitalizate peste 95% dintre dosare. Din mai și până în august, românii vor primi deciziile de recalculare, iar în septembrie vor primi noile pensii.

Sunt aproximativ 3 milioane de români care vor primi această a doua majorare. Cei care nu primesc a doua majorare vor primi poate majorari mai mici in următorii ani, pentru că indexarea cu rata inflatiei se va face la procentul recalculat.

Conform estimărilor, aproximativ 3 milioane de români primesc a doua majorare iar aproximativ 1,6 milioane de români rămân cu indexarea de 13,8%.

Daca in momentul in care pensia va fi recalculata si procentul va fi mai mic, se va mentine cunatumul aflat in plata in aceste momente, astfel incat pensia sa nu scada, insa indexarea cu inflatia de anul viitor se va face la acel procent recalculat.

