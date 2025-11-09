Marea recalculare a fost degeaba - pensiile nu acoperă coșul cheltuielilor, iar o singură persoană are nevoie de peste 4.300 de lei. Nici mica recalculare nu s-a finalizat.

Experta în pensii Dorina Barcari, senator AUR, a explicat situația reală actuală:

„Legea nu a fost foarte bună de la început. Acum însă atacată fiind, este și mai proastă. Situația reală este așa: Avem niște trepte anormale. Acesta este salariul minim brut, care înseamnă 4050, sub coșul minim pentru o singură persoană - 3000-4322 în statistici, dar în realitate este vreo 6000 dacă e să trăiască decent.,

Au fost nedreptățiți prin această lege din cauza softului, care nu știu ce nu a suportat.

Deci cei care sunt cu invaliditate sunt primii loviți. Apoi cu handicap, cei cu grupe de muncă, redenumite condiții de toate felurile.

Zona asta este o zonă de sărăcie. Aici este sărăcie”, a spus Dorina Barcari la Realitatea Plus.

