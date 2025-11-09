Marea recalculare a eșuat. Pensiile nu acoperă nici coșul de consum. Dorina Barcari arată cum au ajuns pensionarii în zona de sărăcie - Video

Dorina Barcari arată cum au ajuns pensionarii în zona de sărăcie

Avem datele care arată cele trei tăieri de la pensii! Este al doilea an când Guvernul încalcă legea și nu aplică indexarea cu rata inflației chiar dacă rata scumpirilor a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii doi ani. 

Marea recalculare a fost degeaba - pensiile nu acoperă coșul cheltuielilor, iar o singură persoană are nevoie de peste 4.300 de lei. Nici mica recalculare nu s-a finalizat. 

Experta în pensii Dorina Barcari, senator AUR,  a explicat situația reală actuală:

„Legea nu a fost foarte bună de la început. Acum însă atacată fiind, este și mai proastă. Situația reală este așa: Avem niște trepte anormale. Acesta este salariul minim brut, care înseamnă 4050, sub coșul minim pentru o singură persoană - 3000-4322 în statistici, dar în realitate este vreo 6000 dacă e să trăiască decent., 

Au fost nedreptățiți prin această lege din cauza softului, care nu știu ce nu a suportat.

Deci cei care sunt cu invaliditate sunt primii loviți. Apoi cu handicap, cei cu grupe de muncă, redenumite condiții de toate felurile.

Zona asta este o zonă de sărăcie. Aici este sărăcie”, a spus Dorina Barcari la Realitatea Plus.

  

