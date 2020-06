Marcel Pavel a făcut publice TESTELE pentru coronavirus! Pe cine va da în judecată artistul

„Sunt siderat, am fost afectat, foarte supărat. Eu sunt cu coloană vertebrală dreaptă, nu fac jocurile politice ale nimănui, ale niciunei televiziuni. Nu va rămâne aşa totul. Îi voi da în judecată. Le voi cere daune mari şi vreau să vină cu probe.”, a spus Marcel Pavel, duminică seara.

Înainte de această declarație, artistul a publicat un mesaj către toți cei care îi spun că ia parte la un scenariu.

”Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa...), faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor necesitând un termen f îndelungat pt a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit că să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptâmâni...! Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie! Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar! Trec prin momente de cumpănă a vieții mele!În loc să veniți în întâmpinarea mea cu un gând bun și cu urări de sănătate v-ați permis să scrieți numai răutăți! Pe cei care ați scris si v-ați permis să mă jigniți și să mă acuzați pe nedrept fără să aveți nici măcar o dovadă că as fi implicat în toată închipuirea aceasta bolnavă a voastră o să vâ scot din listă și o să vă blochez că să nu va mai permiteți să bârfiti la modul ordinar la adresa mea! Să vă fie rușine celor care ati scris mizerii despre mine”, a fost mesajul lui Marcel Pavel.

Reamintim că Marcel Pavel acuza de mai multe zile simptome de răceală, iar miercuri seară a fost dus la spitalul „Matei Balș” cu izoleta, fiind suspectat de infecția cu noul virus. Joi, medicii l-au anunțat că testul a ieșit pozitiv.