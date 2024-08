"Eu şi domnul Ciucă suntem doi oameni de bună credinţă. Am mai multă experienţă politică, mai multă experienţă să lucrez cu oamenii politici, cu consultanţii. Îmi place să cred că şi eu şi domnul Ciucă continuăm să avem filtru propriu, al nostru, când facem anumite atacuri, când luăm anumite decizii. Cred că e foarte important să ne conservăm onestitatea", a spus Ciolacu la Gândul.ro.



El a fost întrebat dacă ar putea spune că este prieten cu Nicolae Ciucă. "Nu. Nu avem prietenie. Suntem doi oameni care ne respectăm. Am avut încredere unul în altul", a răspuns premierul.



Ciolacu a menţionat că "a avut şi dezamăgiri" din partea lui Ciucă.



"Am intrat într-o zonă de campanie şi normal că fiecare dintre noi avem temerile noastre. Eu sunt mai imun pentru că am luat microbii ăştia de foarte mult timp şi organismul a început să reacţioneze şi are anticorpii necesari la cei din jur", a arătat acesta.

