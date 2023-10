Iată manifestul publicat de Suveraniștii militari:

"MANIFESTUL SUVERANIȘTILOR MILITARI



Astăzi , 25 Octombrie 2023 , de Ziua Armatei ROMÂNE

Adresăm acest Manifest Conducerii Statului ROMÂN , Guvernului și Clasei Politice ROMÂNE.

Ca militari , am jurat Credință , pe Biblie și pe Drapelul Sacru al Națiunii ROMÂNE .

Dorim ca Vocea noastră să fie auzită!

În spatele nostru , sunt mii de militari , activi , în rezervă sau în retragere care împărtășesc aceste Idei!

Întreaga noastră educație, profesiunea pe care o exercităm, ne conduc la convingerea fermă că cea mai importantă valoare pe care suntem angajați să o apărăm este suveranitatea României. Profund afectată în prezent, în principal prin aservirea intereselor naționale unor obiective vizate de o serie întreagă de multinaționale susținute de state partenere, prin încălcarea principiilor care stau la fundamentul Uniunii Europene și parteneriatelor consolidate dintre România și statele member NATO. Ne dorim ca aceste parteneriate să continue și să se dezvolte dar, în același timp, ne opunem ca acest proces să se desfășoare împotriva intereselor vitale ale României. În consecință, ne adresăm Parlamentului, Guvernului, și partidelor politice, solicitându-le să întreprindă, de urgență, o serie întreagă de măsuri:



1. SECURITATEA ALEGERILOR



Trebuie îndeplinite toate garanțiile prevăzute în Constituție și în alte acte normative, astfel încât în campaniile de alegeri, care se vor desfășura la sfârșitul anului 2024, cetățeanului să-i fie garantată securitatea votului. Aceasta înseamnă ca prin legi speciale adoptate de urgență în Parlament sau, după caz, prin măsuri guvernamentale, să fie interzisă, sub orice formă, manipularea informațiilor, inclusiv prin sondaje de opinie cu dedicație sau prin intermediul Serviciului Român de Informații, care a declarat că dispune de asemenea abilități. Securitatea alegerilor, de care depinde în mare măsură prezența la vot a cetățenilor, presupune și garanția că voturile acestora vor fi numerate nu de o instituție militară, așa cum s-a întâmplat până în prezent, ci de o instanță civilă, alcătuită din reprezentanți ai tuturor partidelor și ai societății civile.



2. POZIȚIA ROMÂNIEI ÎN RAPORT CU UE ȘI NATO



Solicităm ca România să respecte cu strictețe angajamentele asumate față de Uniunea Europeană si NATO. Această asumare însă nu trebuie, sub nicio formă, să se producă prin subordonare instituțiilor statului român instituțiilor UE si NATO, prin subordonarea intereselor naționale intereselor statelor partenere, și, cu atât mai puțin, prin neîndeplinirea prerogativelor constituționale, sub pretextul conformării la norme europene de tip abuziv.



3.SALVAREA FONDULUI FORESTIER AL ROMÂNIEI



Solicităm guvernului aflat în funcțiune, precum și tuturor partidelor care vor participa la alegeri, să se angajeze ferm că, în viitor, România nu va exporta sub nicio formă lemn, decât în formă prelucrată.



4. PROTEJAREA ȚIȚEIULUI ȘI GAZELOR NATURALE



Parlamentul are obligația morală și patriotică de a-i interzice oricărui guvern prezent sau viitor exploatarea zăcămintelor de gaze naturale și petrol din subsolul României sau din platforma continentală a Mării Negre, indiferent de către cine ar fi operată, fără ca țara noastră să primească, conform normelor internaționale, dividente și cota-parte din produsul realizat.



5. CONTROLUL MARILOR PRIVATIZĂRI



Solicităm partidelor aflate la putere, precum și partidelor din opoziție, angajamente ferme, în sensul controlului modului în care contractele vizând marile privatizări întocmite și însemnate în baza caietelor de sarcini au fost respectate cu rigurozitate de către beneficiari. În cazul în care au fost încălcate prevederi contractuale, guvernele României trebuie să aplice cuvenitele amenzi iar, după caz, trebuie să recurgă la preluarea tuturor activelor, firește, în condițiile unei juste despăgubiri.



6. UN SISTEM BANCAR AL ROMÂNILOR



În paralel cu super taxarea băncilor care au realizat super profituri în acești ani de pandemie, de război și de criză economică, solicităm întregii clase politice să ia măsurile necesare pentru crearea unui sistem bancar românesc, suficient de puternic pentru a finanța, în condiții echitabile, societățile comerciale autohtone și cetățenii.



7.UN ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN



Solicităm cu insistență ca începând din anul bugetar 2024, guvernul României să aloce învățământului procentul din produsul intern brut prevăzut de lege. Solicităm, de asemenea, ca de îndată, angajamentele guvernului față de cadrele didactice să fie onorate în totalitate. Invatamantul romanesc sa ramana conectat in permanenta la valorile crestine, la umanism si pace.



8. RESPECTUL FAȚĂ DE ARMATĂ



Armata României este sacrosantă! Ea trebuie să primească, în mod transparent și legal, fondurile necesare în vederea modernizării și echipării ei, achizițiile trebuie făcute în baza unor licitații, așa cum prevăd legile statului și în regim offset, astfel încât o bună parte din sumele alocate să se întoarcă în economia românească. Solicităm Parlamentului ca prin intermediul unei comisii de anchetă, să verifice în ce măsură au fost respectate, până în prezent, aceste norme legale și să informeze populația cum au fost cheltuite, în scopul declarant al dotării cu armament, zecile de miliarde de euro alocate până în prezent.

Intre militar si Patrie exista un contract pe viata – contract pecetluit de Juramantul militar. Ambele Parti trebuie sa-si respecte ce si-au asumat.

Cu salariile actuale de mizerie și cu un sistem de pensii militare de stat de care îți bați joc – tu Guvern si Parlament - în fiecare legislature, Armata Română se va nărui pe zi ce trece!

De la Alexandru Ioan Cuza până în anul 2009 - trecând prin toate orânduirile sociale! - sistemul de pensii militare de stat a rezistat și a avut constanța în aplicare! În anul 2009 sistemul de pensii militare de stat a fost fracturat - ca de altfel întreaga societate românească! De atunci, fiecare guvernare - ca și actuala - a schilodit electoral acest sistem încât militarii nu mai au nicio stabilitate, nicio perspectivă în momentul pensionării! Și atunci tu, militar roman, Juri că-ți dai și viața pentru țara ta - nu mai punem în calcul toate privațiunile zilnice pe care le suporți ca militar -, iar țara ta să nu te respecte?!

Semnatarii acestui document își afirmă, fără ezitare, sprijinul pentru deciziile strategice adoptate de România, în consens cu partenerii ei, pentru deciziile de politică externă, regională și la Marea Neagră.

Semnatarii Manifestului.

Gen. Bg.(ret) Dr. HC Bartolomeu Constantin SĂVOIU Fost Vice Președinte Confederația Interaliată Ofițeri de Rezervă NATO ( CIOR -NATO)

Fost Președinte Asociația Ofițerilor de Rezervă din ROMÂNIA -A.O.R.R.

Gen.Bg.(ret) Dorin PETRUȚ , Veteran de Război AFGANISTAN

General de Armată (ret)

Iosif RUS , Fost Comandant al Aviației Miltare ROMÂNE

Gen. Brigadă (ret)

Victor George CIORNEI

Preș. de Asociație

Gen. Maior ( rez)

Marian Cristian GOMOI

Preș. de Asociație

Col. (R) Aurel GANGU

Vet . Teatrul de Operațiuni Externe"