Mai mulți vietnamezi ar fi furat și mâncat câinii unui bărbat din Tulcea - Se fac cercetări

Politistii tulceni au inceput o ancheta dupa ce o persoana a afirmat pe o retea de socializare ca i-au fost furati cei trei caini si au fost ucisi, el acuzand cetateni vietnamezi ca i-ar fi mancat animalele.

Politia Judeteana Tulcea a transmis, vineri, 11 noiembrie, ca a deschis un dosar penal pentru furt si uciderea animalelor, fara drept.

"In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii din care rezulta faptul ca unui barbat din municipiul Tulcea i s-ar fi sustras si ucis trei caini, va comunicam ca politistii din cadrul Politiei Municipiului Tulcea s-au sesizat din oficiu cu privire la aceste aspecte si efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt si uciderea animalelor cu intentie, fara drept. De asemenea, facem precizarea ca Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea nu a mai fost sesizat anterior cu privire la fapte de acest gen", a anuntat IPJ Tulcea.

O persoana a postat pe o retea de socializare urmatorul mesaj: "Uitati pentru ce vin vietnamezii la noi in tara, noi le dam de munca, iar ei ne mananca cainii".