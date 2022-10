Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Buşteni, cei doi turişti au rămas blocaţi pe versantul sud-estic al muntelui Coştila.

"Ieri dimineaţă, cei doi au urcat pe Brâna Aeriană şi fără să cunoască prea bine zona, au vrut apoi să meargă la Crucea Eroilor. (...) Când au ajuns la Blidul Uriaşului, au încercat să coboare direct spre Valea Albă. În scurt timp s-au blocat şi au petrecut noaptea sub cerul liber, în condiţii meteorologice deloc favorabile (ploaie, vânt puternic şi temperatura sub 5 grade C)", precizează sursa citată.

Turiştii nu au sunat după ajutor, decât când s-a luminat de ziuă şi au văzut că este imposibil să coboare singuri.

O primă echipă de salvatori a ajuns la cei doi şi urmează să înceapă manevrele de extragere.