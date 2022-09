Migrația către orașe a făcut ca elevii de la sate să rămână fără școli. Pentru că numărul copiilor a scăzut tot mai mult de la an la an, tot mai multe unități de învățământ și-au pus lacătul pe ușă. Unele dintre acestea au fost și renovate cu bani europeni, iar acum nu are cine să mai învețe să umple băncile din sălile de clasă. Într-un material realizat de presa locală, aproape 100 de copii norocoși se mulțumesc cu faptul că există un microbuz care să îi scutească de kilometrii făcuți la pas zilnic.