Liderul de la Élysée a fost întâmpinat pe Aeroportul Internațional Chișinău de către ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. La scara avionului, pe Macron îl aștepta un automobil de lux, un Mercedes-Benz model S-Class 350 d 4MATIC, potrivit presei locale, scrie Gandul.

Coloana de 15 mașini s-a îndreptat spre Palatul Prezidențial din Chișinău, însă aici Macron a coborât dintr-un autoturism înmatriculat în România – B 171 NCR. Oprit în fața covorului roșu, din acesta a coborât președintele Franței.

Publicația citată a solicitat lămuriri Administrației Prezidențiale de la Chișinău. La precedenta sa vizită în capitala Republicii Moldova, liderul francez s-a deplasat cu o mașină înmatriculată în Moldova.