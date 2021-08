„Am primit în sms referitor la convocarea transmisă de secretarul general. Convocarea s-a făcut fără ca eu să primesc, ca președinte al partidului, procedura normală și firească, actele și conținutul ordinii de zi. Nu sunt de acord cu informația că eu am refuzat să convoc BPN, dorința mea era să stabilim de comun acord un candidat. Oricum aș fi convocat BPN pentru că expira interimatul la minister, iar eu sunt un om care respectă Constituția. Voi participa, evident, voi analiza documentele și dacă există cvorum voi conduce această ședință”, a spus Orban, miercuri.

Ludovic Orban: „Dan Vîlceanu nu mi-a cerut sprijinul”

„Dan Vîlceanu nu mi-a cerut sprijinul și nu am avut posibilitatea de a discuta pe această temă. Nu voi veni cu altă propunere. Eu voi prezida ședința, este rolul meu și nu voi împiedica o ședință. Poziția mea față de propunea premierului o voi exprima în ședință”, a mai spus președintele PNL.

Referitor la candidatura lui Florin Cîțu, Orban a declarat: „Am spus că este necesară o derogare, pe care eu sunt dispus să o susțin. Nu am nici cea mai mică intenție să împiedic procedural depunerea candidaturii. Dacă va solicita să convocăm biroul executiv nu am nicio problemă”.

„Eu sunt președintele PNL și nu am cum să nu-mi exprim îngrijorarea legată de faptul că, după anunțarea candidaturii și a modului în care au dus campania, în special susținătorii lui Florin Cîțu, PNL a intrat pe trend descendent și astăzi am coborât sub 20% în sondajele de opinie. Este un semnal de alarmă și un îndemn pentru toți aceia care atacă președintele PNL de dimineața până seara numai pentru faptul că este candidat la funcția de președinte al PNL. Eu le cer să se potolească, să înceteze cu toate atacurile”, a declarat președintele PNL.

„Nu există niciun atac din parea mea la președinte, noi avem un parteneriat și vom avea și după ce voi câștiga președinția partidului. Eu nu am văzut nicio declarație prin care eu îl atac e președinte, este o nouă încercare penibilă”, a mai spus Orban.

Acesta își va depune candidatura joi, la ora 18.00. „Am avut o înțelegere cu premierul, mi-a spus că și el intenționează să depună miercuri, de aceea am ales joi”.