"Partidul Naţional Liberal va obţine rezultate mai bune sau mai rele în funcţie de performanţa guvernamentală. Dacă Guvernul nu are rezultate, nu are o percepţie bună, dacă oamenii consideră că România nu e într-o direcţie bună sub guvernarea noastră, atunci partidul va avea de suferit", a scris Orban, pe Facebook.

El a adăugat că menţinerea actualei coaliţii de guvernare nu este simplă.

"Menţinerea acestei coaliţii de guvernare nu este simplă deloc. Trebuie să ai permanent în vedere, pe de-o parte, interesele fundamentale ale Partidului Naţional Liberal, iar, pe de altă parte, să găseşti drumul, potecuţa aceea, care este foarte strâmtă, în care să le dai o anumită satisfacţie partenerilor de guvernare. Dacă această coaliţie de guvernare nu rezistă, nu văd cum vom putea guverna România nu opt ani de zile, cum zic unii, dar măcar ăştia patru ani", a explicat liderul PNL.

Potrivit lui Orban, responsabilitatea pentru viitorul PNL stă pe umerii fiecăruia dintre membrii partidului.

"Congresul din 25 septembrie nu este doar despre alegerea mea sau a lui Florin Cîţu ca preşedinte, este şi despre alte multe lucruri. Vrem un Partid Naţional Liberal liber în care deciziile să fie luate de forurile statutare şi de membrii PNL sau acceptăm un partid care să cânte şi după partituri care nu sunt create în interiorul partidului? Delegaţii PNL sunt cei care vor decide, singuri, în cabina de vot", a transmis Ludovic Orban.