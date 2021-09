Realitatea Plus

”M-a pensionat, a spus că mi-am ales un mod urât de a ieși din politică... M-a băgat el în politică, ca să spună când o să ies din politică?! El decide cine intră și cine iese din politică?! Nu îi e rușine un pic?

Eu sunt de 31 de ani în PNL, mi-am dedicat viața promovării ideilor liberale și vine un om, totuși, care este proaspăt, care a trebuit să obțină derogare. Nici nu i s-a uscat bine cerneala de pe adeziune, nici nu avea cinci ani de vechime și face el legea, hotătăște el când iese din politică Ludovic Orban?! Asta chiar a fost deranjant.

Cum să ies de politică? Nu am avut nici fițe, nici aroganță, n-am fugit de presă, nu am dat ordine, nu am vrut să par altceva decât sunt.

Florin Cîțu s-a transformat. E lipsit de simț politic să faci așa ceva!”, a declarat liderul PNL joi seară, la un post TV.