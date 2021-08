Orban a declarat duminică, la PNL Ilfov, că înaintea Congresului din 25 septembrie, liberalii trebuie să analizeze atent nu numai moțiunile, ci și cine are cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a conduce partidul.

“Cine creşte încrederea PNL dintre candidaţi şi cine scade încrederea în PNL dintre candidaţi? Cine are într-adevăr tot bagajul de cunoştinţe, cine are experienţa ca să poată să conducă, cine are leadership, carisma, empatia, capacitatea de comunicare pe limba omului, pentru că dacă nu comunici pe limba omului, mulţi dintre dumneavoastră sunteţi primari, nu poţi să convingi pe cineva dacă omul respectiv, tu nu vorbeşti pe limba lui sau dacă nu te înţelege ce spui, dacă nu intri în sistemul lui referinţe şi nu îi spui exact ceea ce el vrea să audă. A comunica este fundamental în politică, dacă nu ştii să comunici, e foarte greu să faci ceva. Inclusiv dacă vorbim de performanţe guvernamentale voi puteţi compara şi aveţi aparatul necesar, cei mai mulţi dintre dumneavoastră, să vă daţi seama care guvern a fost mai performant”, a declarat Ludovic Orban.