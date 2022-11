"Galați e totul pentru mine, ori de cât ori ajung în România merg la Pechea, la părintii mei. Sunt mândru că sunt omul are a plecat din Galați de la Pechea, tocmai în Canada și a devenit campion mondial. NU poate fi un loc mai frumos ca acasă, mama mă așteaptă cu sarmale de fiecare dată

Lucian Bute a explicat de ce la toate competițiile a apărut cu tricolorul românesc și în acordurile imnului. "Sufletul meu este de român, simt românește, chiar dacă sunt si cetățean canadian., am spus-o si o repet, așa va rămâne pentru totdeauna".

Marele campion mondial a ținut să comenteze și unul dintre cele mai emoționante momente din cariera sa, meciul din 2010 în care și-a apărat, pentru a cincea oară, titlul mondial IBS, in fața lui Edison Miranda. "A fost plăcut, dar și extrem de solicitant, pentru că părinții mei se aflau în sală. Mama nu s-a uitat niciodată la meciurile mele, iar atunci a fost în sală. Când a început meciul s-a retras într-o sală VIP, dar a stat cu spatele la ring, până a auzit că s-a terminat și am câștigat," a relatat Lucian Bute, în direct la Realitatea Plus.