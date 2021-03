”Noi am avut raportul preliminar de la Onești în două etape. Miercuri, după ce l-am primit, la o oră am anunțat și măsurile preliminare pe care am considerat important să le luăm - sesizarea unității de Parchet legat de neglijență în serviciu privind modul în care s-a intervenit și legat de modul în care acolo au fost analizate sesizările din ultimii ani în legătură cu acest individ. A doua componentă a raportului preliminar mai prevede o măsură - am dispus declanșarea la nivelul tuturor structurilor Poliției Române a unui proces de analiză a petițiilor și sesizărilor fără caracter penal înregistrate în ultimele 24 de luni pentru a verifica eventuale situații în care petenții amenință cu săvârșirea unor acte de violență.

Raportul final va fi disponibil în câteva zile. S-a demonstrat că acolo unde intervenția este ca la carte și cazul este urmărit putem să prevenim astfel de tragedii”, a anunțat Bode.

Ministrul de Interne a subliniat că una dintre problemele cu care se confruntă sistemul este lipsa personalului.

”Din sistem au plecat foarte mulți angajați, aproape 30.000 în ultimii cinci ani. Acest lucru creează o mare dificultate. Trebuie să recunoaștem că resursa umană este esențială pentru îndeplinirea misiunilor pe care le avem în M.A.I.

Eu cred că, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima săptămână - cazul Onești, șeful Structurii de informații de la Suceava, cel al studentului care s-a sinucis în București, cred că acum este nevoie de o analiză la rece a tuturor disfuncționalităților din sistem.

Vă dau și trei exemple de reușită a negocierilor. Nu s-a vorbit de faptul că anul trecut, în fiecare zi, salvatorii au fost apelați de peste 1.000 de ori. La sfârșitul acestei săptămâni, la Argeș, Neamț și Constanța am avut situații similare cu cea de la București. La Constanța, aseară am fost sesizați la 112 că un individ vrea să se sinucidă pentru că a pierdut locuința. Am intervenit în forță și am reușit să împiedicăm acest lucru”, a mai spus Bode.

În legătură cu modul în care au negociat forțele de ordine cu criminalul de la Onești, ministrul de Interne a plecat pentru o pregătire mai bună și constantă a acestora.

”Legislația reglementează clar această activitate începând din 2019. Eu cred că este nevoie de o formare a acestor negociatori încă din Academie, respectiv Școlile de poliție. Este nevoie de cursuri de profil, și nu unul pe an, și de o perfecționare continuă - o colaborare cu structurile foarte bine pregătite în acest sens, de exemplu SRI, cât și cu partenerii externi”, a adăugat Bode.

”Ce s-a întâmplat la Secția 16 nu face cinste acestor, deocamdată, angajați ai poliției. Avem toleranță zero față de astfel de indivizi. Opinia publică, pe bună dreptate, a fost oripilată să vadă de ce sunt în stare acești polițiști.

Poliția Română a sesizat unitatea de Parchet competentă. La fel vom proceda ori de câte ori vom vedea un derapaj, vom sesiza organele penale pentru a face curățenie în sistem. Și o să vă rog să fiți atenți la ce va urma în zilele următoare, la ce nivel îmi doresc să se acționeze în Poliția Română în astfel de situații”, a mai anunțat ministrul.