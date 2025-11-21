După o ședință maraton de șapte ore, forul de conducere a hotărât dizolvarea loturilor naționale, măsură ce va fi menținută cel puțin până la sfârșitul anului. Hotărârea vine în urma acuzațiilor lansate de Golgotă la întoarcerea din Jakarta, unde au avut loc Campionatele Mondiale, dar și după apariția unor filmări în care antrenoarea este surprinsă insultând și agresând sportivele.

Gimnaștii revin la cluburi

În această perioadă de suspendare, fiecare gimnast va continua pregătirea în cadrul echipelor de club, până când Federația va decide ce se va întâmpla cu structura loturilor naționale după finalizarea anchetei disciplinare.

Președintele Federației Române de Gimnastică: „Nu mi-a plăcut ce am văzut”

Decizia a venit, joi, după o ședință care a durat nu mai puțin de şapte ore. „A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv. Tot ce înseamnă şi apariţii la nivel de videouri cu Sabrina și Camelia, din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spaţiul public şi nu numai şi cele întâmplate, după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină şi, în cel mai scurt timp, sperăm să vină cu un raport final şi să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate şterge cu buretele. E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fiică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea, vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină”, a declarat preşedintele federaţiei, Ioan Suciu, potrivit AntenaSport. Remintim că, recent, Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihică în cadrul lotului naţional și afirmațiile sale au fost susținute de imaginile apărute cu Sabrina Voinea, petrecute în urmă cu câțiva ani, în care acesta plânge, după ce a fost abuzată verbal, jingită, înjurată și bruscată de către mama ei, Camelia Voinea.

Mărturii halucinante ale sportivelor pregătite de Camelia Voinea

„Bătea încontinuu până se sătura. Fără milă. Îi crea plăcere să te vadă suferind. Sunt multe fete cărora le este frică încă să vorbească despre asta, dar sunt și altele care vor să iasă în față. Această femeie e un monstru!”, este mărturia unei foste gimnaste antrenate de Camelia Voinea, potrivit golazo.ro. „Îmi amintesc că mă gândeam să mă arunc de pe pod. Eu nu știam să înot, iar asta m-ar fi scăpat de toate, nu? Am ajuns acolo, dar a trecut cineva pe lângă mine și m-a întrebat dacă sunt bine. Am vorbit cu el, m-a dus la spital, au ajuns bunicii mei, unchiul și m-au luat acasă”, se arată pentru aceeași sursă. „Eu aveam găuri în păr, se vedea scalpul, pentru că îmi desprinsese smocuri din cauza acestei torturi. Vă dați seama cât de tare ne trăgea și cum ne târa pe jos”, relatează o altă sportivă, existând o temere în plus, pe lângă trauma celor petrecute, generată și de faptul Ioan Suciu, președintele FRG și Camelia Voinea au o legătură strânsă. „S-a înrudit și cu domnul Suciu (n.r. președintele FRG este nașul de cununie al Cameliei Voinea), care este acum președinte. Ce poate să-i facă federația...? Dar eu încă am speranța... Până acum, nimeni nu a avut curaj să ne spună poveștile. Poate acum se va schimba ceva”, consemnează publicația.

Imagini șocante: gimnasta Sabrina Voinea, abuzată de mama sa