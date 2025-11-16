Tragerea Loto 6/49 de duminică, 16 noiembrie 2025, a venit la o săptămână după ce un norocos din Arad a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 9,66 milioane de euro, câștigător care a ales să rămână anonim, dar a transmis o recomandare jucătorilor.

Numerele extrase 16.11.2025

Loto 6/49: 14, 44, 12, 39, 40, 9

Noroc: 1 9 0 2 7 4 6

Joker: 19, 23, 30, 37, 31 + 14

Noroc Plus: 8 1 8 2 3 8

Reporturi uriașe

După extrageri, reporturile pentru tragerile viitoare sunt considerabile, în special la categoriile mari:

Joc Categorie Report (Lei) Report (Euro aprox.) Joker Categoria I Peste 38,56 milioane Peste 7,58 milioane Noroc Cumulat Peste 4,07 milioane Peste 801.700 Loto 6/49 Categoria I Peste 655.600 Aproximativ 129.000 Loto 5/40 Categoria I Peste 310.000 Aproximativ 61.000 Noroc Plus Categoria I Peste 143.000 Peste 28.100 Super Noroc Categoria I Peste 52.300 -

Reportul de la Joker rămâne cel mai mare, depășind din nou pragul de 7,5 milioane de euro.