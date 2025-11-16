Loto duminică 16 noiembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 16 noiembrie 2025, au avut loc extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Noile trageri vin la scurt timp după ce Loteria Română a acordat premii substanțiale, în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei, la extragerea din 13 noiembrie.

Tragerea Loto 6/49 de duminică, 16 noiembrie 2025, a venit la o săptămână după ce un norocos din Arad a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 9,66 milioane de euro, câștigător care a ales să rămână anonim, dar a transmis o recomandare jucătorilor.

Numerele extrase 16.11.2025

 

  • Loto 6/49: 14, 44, 12, 39, 40, 9

  • Noroc: 1 9 0 2 7 4 6

  • Joker: 19, 23, 30, 37, 31 + 14

  • Noroc Plus: 8 1 8 2 3 8

Reporturi uriașe

După extrageri, reporturile pentru tragerile viitoare sunt considerabile, în special la categoriile mari:

JocCategorieReport (Lei)Report (Euro aprox.)
JokerCategoria IPeste 38,56 milioanePeste 7,58 milioane
NorocCumulatPeste 4,07 milioanePeste 801.700
Loto 6/49Categoria IPeste 655.600Aproximativ 129.000
Loto 5/40Categoria IPeste 310.000Aproximativ 61.000
Noroc PlusCategoria IPeste 143.000Peste 28.100
Super NorocCategoria IPeste 52.300-

Reportul de la Joker rămâne cel mai mare, depășind din nou pragul de 7,5 milioane de euro.