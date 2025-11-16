Tragerea Loto 6/49 de duminică, 16 noiembrie 2025, a venit la o săptămână după ce un norocos din Arad a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 9,66 milioane de euro, câștigător care a ales să rămână anonim, dar a transmis o recomandare jucătorilor.
Numerele extrase 16.11.2025
Loto 6/49: 14, 44, 12, 39, 40, 9
Noroc: 1 9 0 2 7 4 6
Joker: 19, 23, 30, 37, 31 + 14
Noroc Plus: 8 1 8 2 3 8
Reporturi uriașe
După extrageri, reporturile pentru tragerile viitoare sunt considerabile, în special la categoriile mari:
|Joc
|Categorie
|Report (Lei)
|Report (Euro aprox.)
|Joker
|Categoria I
|Peste 38,56 milioane
|Peste 7,58 milioane
|Noroc
|Cumulat
|Peste 4,07 milioane
|Peste 801.700
|Loto 6/49
|Categoria I
|Peste 655.600
|Aproximativ 129.000
|Loto 5/40
|Categoria I
|Peste 310.000
|Aproximativ 61.000
|Noroc Plus
|Categoria I
|Peste 143.000
|Peste 28.100
|Super Noroc
|Categoria I
|Peste 52.300
|-
Reportul de la Joker rămâne cel mai mare, depășind din nou pragul de 7,5 milioane de euro.