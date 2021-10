Realitatea PLUS

„Eu eram acasă de două zile, aveam gripă, viroză, ceva, și a venit la mine o cunoștință comună, cu mine cunoștință, cu el prieten pentru mine, prieten pentru el, să mă întrebe dacă nu aș fi de acord să-l propun pe Vasile Dâncu șef la SIE sau să-l accept pe pe Vasiel Dâncu șef la SIE, adică să fie propus de Iohannis, Parlamentul. Am zis că sub nicio formă nu pot face lucrul ăsta. Eu nu vorbisem niciodată cu Vasile Dâncu despre acest subiect. Eu am avut o discuție cu Gabriel Vlase, la sfârșit de ianuarie 2017, la o întâlnire cu grupurile parlamentare la Sinaia, și noi, PSD, și ALDE, în care i-am spus că eu îi promit că atunci când se va putea, PSD, și sper să convingem și ALDE, să-l susțin pentru funcția de director SIE. (...)

Eu jucam cu Ponta (tenis - n.red.). Cand Coldea cu Maior, când Maior cu Dâncu. Gabi Oprea nu a jucat tenis. Nu a fost dna Kovesi la niciun joc de tenis. Vasile Dâncu a fost la tenis si am și jucat tenis, am și făcut echipă cu el. Și Victor juca bine, dar se enerva foarte tare, era foarte competitiv”, a declarat fostul președinte al PSD Liviu Dragnea, potrivit Realitatea PLUS.