Liderul AUR își propune să restructureze radical sistemul guvernamental, având în vedere eficientizarea procesului administrativ prin diminuarea numărului de ministere, secretari de stat și instituții, elemente pe care le consideră esențiale pentru evitarea unei eventuale falimentări a României. Cu un program de guvernare bine conturat, Simion își reafirmă angajamentul de a transforma România într-o țară mai eficientă și mai responsabilă față de cetățeni.

„Programul nostru de guvernare spune ca va trebui să reducem numarul de oameni angajati la stat de la 1300000 in prezent la 800.000 in urmatorii 10 ani, avand ca tinta administratia locala si centrala. Sunt prea mult oameni in primarii care taie frunza la caini , freaca menta, iar aceasta reforma administrativa, asa cum se regaseste in programul nostru de guvernare prevede 300 de parlamentari, maxim 12 ministere, maxim 50 de secretari de stat si desfiintarea a doua treimi din institutiile locale si centrale in loc de 3.200 si ceva de primarii in prezent com avea 1141 de primarii, primari, viceprimari, consilii locale. Lucrul acesta trebuie facut daca vrem ca Romania sa nu falimenteze.”