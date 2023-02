Cursul de limbă chineză din Craiova are sprijinul Institutului "Confucius" din Beijing. Acesta a oferit şcolii o finanţare de 30.000 de dolari pentru dotarea clasei cu materiale didactice.



"Am adus costume tradiționale din China pentru activități. Elevii mei se îmbracă cu ele și învață să danseze. 8,45 MUSCA 8.51 Costumele tradiționale sunt o bună modalitate de a atrage elevii să învețe chineza", a declarat DYIA WANG, profesoară de limbă chineză



Alfabetul are peste 50 de caractere, dar pe micuți nu îi descurajează acest lucru.

"Scrierea este extrem de grea, mai ales daca nu avem o anumita mana usoara sau daca nu suntem buni la desen pentru ca se bazeaza pe retinerea unor imagini. Pentru fiecare cuvant este o imagine diferita", spune un elev.



"La inceput e un pic mai greu pentru ca nici doamna nu cunoaste foarte bine limba romana, dar vorbim in engleza. Ne descurcam. Orele se desfasoara foarte liber", a spus un altul.



"Elevilor le place. Am inceput si cu note in catalog de 3 ani, astfel incat elevii sa aiba limba a treia limba chineza", a declarat Liviu Cotfasă, director.



Peste 300 de elevi de la Colegiul Naţional Elena Cuza din Craiova învaţă chineza ca a treia limbă străină. Disciplina a devenit obligatorie la clasele de filologie şi poate fi aleasă şi ca probă de bacalaureat.