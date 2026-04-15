Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a anunțat miercuri dimineață că va suspenda buletinele de știri ale presei publice, acuzându-le că au devenit un instrument de propagandă al fostului regim Viktor Orban. Anunțul a fost făcut chiar la cele două instituții-fanion ale presei de stat, programul de știri al televiziunii, M1, și radioul public, Radio Kossuth.

Ce spune Anca Alexandrescu despre decizia controversată a noului premier maghiar

Pe acest subiect, Anca Alexandrescu a criticat direcția în care ar putea merge astfel de măsuri și a comentat și situația din România:

„Tocmai asta este linia de la Bruxelles, de SUA, așa zisul program despre care a vorbit și Congresul American în acel raport. Asta prevede, să fie închis tot ce este neconvenabil. Acum însă trebuie să facem o separare. Eu, de exemplu, în România, radioul național nu l-aș închide, pentru că sunt oameni profesioniști și oameni de calitate care își fac treaba și cred că a rămas ultimul bastion al echilibrului presei radio la nivel național. Dar în privința televiziunii române, am spus de foarte multe ori că aș închide-o. Este o gaură neagră de ani de zile, care nu face altceva decât să execute jocurile puterii.

Ce va face mai departe Peter Magyar nu știu să spun.

Nu sunt de acord cu cenzura, am spus clar lucrul acesta, nici cu ce a făcut Maia Sandu în Moldova, nici cu ce a făcut Zelenski în Ucraina, dar, cel puțin în privința televiziunii române, aș face același lucru. Mai departe, nu cred că ne interesează foarte tare să comentăm despre Peter Magyar, pentru că am spus încă de ieri că este un alt fel de Viktor Orban. A fost vopsit, cu ghilimelele de rigoare, de consultanții politici ca să pară cu o față umană, proeuropeană, dar, din punctul de vedere al României, cred că va fi mult mai rău în relația cu noi. Oricum, Orban s-a purtat mizerabil cu România. Chiar mă întrebam de dimineață dacă nu s-a desființat încă UDMR, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să dispară”, a subliniat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu, despre datele economice recente: „România se afundă tot mai mult”

Anca Alexandrescu a făcut referire și la datele economice recente, pe care le consideră îngrijorătoare, invocând cifre venite de la Banca Națională.

„Pe mine însă mă interesează altceva. Tocmai ce am citit datele oficiale care au venit de la Banca Națională. În ianuarie și februarie 2026, datoria externă a României, sub Ilie Bolojan, a crescut cu 1,5 miliarde de euro. Oameni buni, 1,5 miliarde de euro în două luni. Am ajuns la 230 de miliarde. Să vii să îmi spui că Ilie Bolojan este salvatorul României, că este un fel de Mesia, cum spuneau unii susținători ai lui Nicușor, mi se pare greu de susținut.

Se adună cifre peste cifre, de la Banca Națională, de la FMI, de la Banca Mondială, care arată că România se afundă tot mai mult. În același timp, sistemul își face treaba. Sondorii de opinie de casă, aceiași care îl dădeau în finală pe Mircea Geoană, apoi pe Victor Ponta, sau care îl vedeau pe Băluță primar la Capitală, spun acum că AUR scade și că PSD și PNL cresc. Este o manipulare fără precedent. Pe mine mă îngrijorează pentru că oamenii nu mai știu ce să creadă. Avem o misiune delicată, să îi ținem informați corect și să le spunem adevărul. Spun și acum ce am spus de dimineață, terminați cu vrăjeala.

Mie mi se pare că asistăm la un joc, ca spectatori, un circ politic, pentru ca la final să rămânem în aceeași formulă guvernamentală. Retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan nu înseamnă plecarea guvernului. Din contră, îi dă posibilitatea să rămână cu un guvern întreg, nu interimar, cel puțin 45 de zile. Sunt convinsă că Nicușor Dan îi va pune miniștri interimari.

Vom asista la cel puțin 45 de zile în care situația se poate complica și mai mult. Cei din jurul lui Ilie Bolojan par foarte siguri pe ei. Se folosesc și de ceea ce s-a întâmplat la Budapesta, dar este o retorică falsă. Nu acesta este trendul în Europa. Din contră, curentul naționalist crește. Teama lor cea mai mare este legată de Călin Georgescu și de AUR. Din acest motiv, PSD evită să depună moțiune de cenzură. Dacă nu o vor face, rămân în această situație. Iar dacă AUR va depune moțiunea, guvernul ar putea cădea, dar probabil prea târziu, iar PSD va rămâne complice, pentru că a votat deja măsurile guvernului.”

Disputa privind contractele cu Pfizer. Anca Alexandrescu: „Nu mă mai miră tupeul useriștilor”

Un alt subiect abordat a fost cel al contractelor cu compania Pfizer și posibilitatea ca România să plătească sume importante.

„Nu mă mai miră tupeul useriștilor și al celor din zona lui Dacian Cioloș. A devenit deja un fel de marcă a lor. Pe mine mă interesează altceva, ca România să nu ajungă în situația de a plăti acești bani. Nu înțeleg de ce plecăm de la premisa că deja am pierdut, pentru că nu există o decizie definitivă. Chiar dacă hotărârea este executorie și trebuie să punem bani într-un cont, asta nu înseamnă că totul este închis. Cred că România trebuie să se concentreze acum pe avocați foarte buni, care să întoarcă această decizie, așa cum s-a întâmplat și în cazul Roșia Montană arbitration case.

Dacă, Doamne ferește, se va ajunge la o pierdere definitivă, sper ca actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, să reușească să negocieze astfel încât, în schimbul banilor, România să primească medicamente de nouă generație. În felul acesta, românii nu ar fi păgubiți și de aceste aproximativ 660 de milioane de euro, care se adaugă altor sume uriașe cheltuite în perioada pandemiei, miliarde de euro.

Iar cei care au gestionat acele fonduri atunci, cei care astăzi sunt în jurul lui Ilie Bolojan, Ludovic Orban și restul grupului, inclusiv Raluca Turcan, dar și Bogdan Aurescu sau Virgil Popescu, vor trebui să răspundă pentru modul în care au fost cheltuiți acești bani. Astăzi, efectele se văd direct. Mulți români nu își mai permit lucruri de bază, iar această situație este pusă pe seama anilor în care liberalii au fost la guvernare, în diverse formule, fie cu USR, fie, mai recent, alături de PSD.”