Ciolacu: Excludem un guvern minoritar. Soluția pentru România: un guvern de uniune națională

"Am insistata ca Romania terece printr-o perioada complicate atat din prisma crizei sanitare, cat si a celei economice. Din aceste motive nu ne permitem o majoritate fragila. Un guvern de uniune nationala e cea ma buna solutie pentru Romania in acest moment. In aceasta constructie politica, partdul care a castiga alegerile trebuie sa desemneze premierul in persoana domnului Rafila", a mai spus acesta.

Intrebat ce opinie a avut Iohannis privind ideea unui guvern de uniune nationala, Marcel Ciolacu a raspuns: "Presedintele a luat act (de aceasta idee - n.r.)", adaugand ca "numai despre aceasta varianata" au vorbit in cadrul consultarilor de astazi.

In context, Ciolacu a subliniat ca el este "diferit de Ludovic Orban sau de Dan Barna". "Am vazut ce incearca ei. Au pierdut alegerile si vor sa creioneze o majoritate cu care sa se salveze pe ei. Nici pe surse nu au fost declaratii de la Vila Lac legat de solutii, de strategii, ci doar s-a vorbit despre functii".

Revenind la ipoteza unui guvern minoritar, Ciolacu a reiterat ca este "exclus" ca PSD sa voteze un guvern monoritar PNL. "Altceva este un guvern de uniune nationala. Tinand cont de criza sanitara si de cea economica s-ar imupune un guvern de uniune nationala".

El l-a acuzat pe seful statului va "ramane in logica campaniei electorale si in logica de a tine cu un partid al sau. Categori noi nu vom vota un astfel de guvern. Vom vedea cum se va finalizat (cand va fi luata o decizie legata de viitorul premier - n.r.). Am inmanat programul PSD de guvernare unui consilier presidential daca este folositor. (...) Presedintele a facut o mare greseala, nepermisa intr-un stat democratic, si anume implicarea in campanie electorala".

Ciolacu a refuzat sa faca speculatii pe marginea acestui subiect, spunand ca: "Prima regula este ca partidul care a castiga alegerile sa dea primul-ministru. Sa ne mentinem in logica actuala. Sa asteptam sa fie finalizat demersul (consultarile -n.r.)".